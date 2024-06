Zlatan Ibrahimovic: 25 aastat tagasi ütlesin, et minust saab kõigi aegade parim mängija. Nüüd on see tõeks saanud!

Rootsi pidas laupäeval sõprusmängu EM-finaalturniirile sõitva Serbiaga, kellele kaotati 0:3. Olgugi, et mängijakarjääri lõpetanud Ibarhimovic tolles mängus platsil ei käinud, kuulus õhtu tipphetk talle. Lõpuvile järel pidas Rootsi koondist 122 mängus esindanud ründaja rahvale südamliku tänukõne.

„Rootsi, mis toimub?“ alustas Ibrahimovic marulise publiku aplodeerimise saatel oma juttu. „Ma näen, et olete minust puudust tundnud. Ma olen teid ka igatsenud. Rootsi koondise esindamine on iga jalgpalluri unistus. Olen seda särki kandnud uhkuse ja armastusega. Mul oli ka au olla meeskonna kapten. Alates esimesest päevast olete andnud mulle armastust, tuge, energiat ja palju suurepäraseid mälestusi, mida ma kunagi ei unusta.“

„Ütlen nooremale põlvkonnale järgmist: julgege unistada suurelt. Kui sul pole jõudu suurelt unistada, siis toetu minu teekonnale ja ammuta sellest jõudu. Olen elav tõestus, et miski pole võimatu, olenemata sellest, kust sa pärit oled,“ jätkas Ibrahimovic. „25 aastat tagasi ütlesin, et minust saab kõigi aegade parim jalgpallur. Paljud inimesed naersid. Nüüd, 25 aastat hiljem võin siin seista ja öelda, et olen kõigi aegade parim!“