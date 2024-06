DELFI ROOMAS | Euroopa kümne sekka murdnud poolmaratoonarid: tundus, et siin olid ainult Eesti ja Itaalia fännid

Kuivad faktid ütlevad, et Tiidrek Nurme sai pühapäeva hommikul 40. koha, kaotades Euroopa meistriks tulnud Itaalia sportlasele Yemaneberhan Crippale 3.57, Leonid Latsepov oli 51. (+5.57) ja Olavi Allase 53. (+6.45). Võistkondlikult läks starti 12 riiki, lõpetas 10 ja Eesti oligi just kümnes.

„Euroopas on palju suuri riike, kus on ka reaalselt palju jooksjaid. Arusaamatu, et nad pole võimelised EM-ile välja panema kolme jooksjat. See on täiesti narr. Aga meie kasutasime seda võimalust ära. Euroopa kümnes, ülikõva! Eesti on pildis ja jääb ajalukku sellega,“ rääkis Nurme.