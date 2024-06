Valusad jalad ja süda. Vargus rikkus Soome medalilootuse EM-i poolmaratoni

Olukorra tegi soomlanna jaoks veelgi kibedamaks fakt, et ta tundis end rajal väga mõnusalt ja uskus, et võib kõrgesse mängu sekkuda. Ta tõdes, et pole taolist valu joostes veel kunagi tundunud. „See teeb selle veelgi valusamaks. Kui olnuks halb päev, siis poleks praegu sees nii halb tunne. Olen paar aastat selle kõige nimel vaeva näinud ja kõik on sujunud. Kuid selline see sport on,“ lisas soomlanna.