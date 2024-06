Kohtunike eksimus põhjustas kergejõustiku EM-il skandaali. „Midagi sellist ei tohiks juhtuda“

Selgus, et Kamga kolmas heide mõõdeti pikemaks, kui see tegelikult oli. „Kamga kolmanda voorus heite järel vilkus esmalt punane lipp, mistõttu tulemust mõõtnud kohtuniku pilk polnud viimase hetkeni kettal. Hiljem tõusis aga roheline lipp ja kohtunik asetas mõõteriista valesse kohta. Seda on videost selgelt näha,“ selgitas Rootsi kergejõustikuliidu esindaja Kajsa Bergqvist juhtunut.