Super Bowli võitjaks kroonitud NFL-i mängija sai tiimikoosolekul infarkti

USA meediaväljaannete NBC ja New York Posti andmetel sai Thompson infarkti. Kokku varisenud mehe juurde tormasid meditsiinitöötajad ning ta toimetati kiirabiga Kansas City haiglasse. Kansase klubi jättis Thompsoni terviserikke tõttu kõik neljapäeval toimuma pidanud tegevused katki.

Thompsoni agent Chris Turnage sõnas päev pärast infarkti New York Postile, et Thompson on haiglas teadvusel ja stabiilses seisundis.