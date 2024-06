DELFI ROOMAS | Erm ootab medalit, Õiglane teist päeva ja Lillemets olümpiat

Kõige julgemaid sõnu on enne Rooma EM-i teinud just Erm, kelle eesmärk on medal ja kui kõik õnnestub, siis kuldne. On ka põhjust, sest Götzises sai ta ebaõnnestunud kõrgushüppe ja odaviske kirja 8462 punkti. Roomasse sõitnud sportlastest on see selgelt parim summa.