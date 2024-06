Karol Metsa koduklubi Bundesligasse tüürinud peatreener on lähedal Inglismaa kõrgliigasse siirdumisele

USA-s sündinud, aga Saksamaal üles kasvanud Hürzeler võttis St. Paulis ohjad üle 2022. aastal. Sel kevadel võitis klubi Bundesliga 2 ning tagas uueks hooajaks koha Saksamaa meistriliigasse. Eesti koondise kaitsja Mets oli Hürzeleri käe all St. Paulis kindel põhimees, jättes esiliiga põhihooajal vahele vaid kaks kohtumist punase kaardi tõttu.

Viimaste märkide kohaselt tundub aga üha tõenäolisem, et Hürzeleri enda karjäär jätkub Saksamaa asemel Inglismaa kõrgliigas. Tuntud jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano teatel on sakslasega läbirääkimistesse asunud Brighton & Hove Albioni klubi.

Brightoni linna meeskond on uut peatreenerit otsinud ajast, mil teatati, et itaallase Roberto De Zerbiga koostöö ei jätku. Romano andmetel on Hürzeler nüüd peamine kandidaat senise juhendaja asendamisele.