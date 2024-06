Jürgen Henn võiduka debüütmängu järel: me ei tohi meeskonnana karta, et meilt oodatakse midagi

Eesti jäi koduväljakul 3919 pealtvaataja ees 24. minutil kaotusseisu, kui peaga lükkas palli värava eest võrku Fääri saarte koondise paremäär Petur Knudsen. Kuid Alex Matthias Tamme, Henri Anieri, Edgar Turi ja Danil Kuraksin tabamustest võtsid sinisärgid uue peatreeneri debüütkohtumises 4:1 võidu. „Nägime mängu vältel episoodiliselt momente, kuidas me oleme võimelised ja kuidas peaksime mängima. Esimene värav on koht, millega peame tööd tegema. Tulevikus valmistume spetsiifilisemalt, aga täna oli aega vähe ja keskendusime oma asjadele. Võtsime sellega riski,“ selgitas Henn vastaste avaväravat.

„Kuid [värava]võimaluste poolest kindlasti väärisime võitu,“ selgitas 37-aastane peatreener, kes eraldi tõi välja vähese koondisekogemustega noored. „Oli väga palju positiivset ja oli ka asju tulevikuks, mida tahame parandada. Esimene hea samm on tehtud, aga nüüd tahame need perioodid, kuidas me tahame mängida, venitada 90 minuti peale.“