DELFI ROOMAS | Lõppvõistluse vääriliselt vasarat heitnud Adam Kelly: pean paremaks saama, sest ala kasvab

„Ei saa öelda, et ma poleks pettunud,“ rääkis Kelly. „Samal ajal mõistsin, et saan kontrollida ainult enda tulemust. Teadsin, et 74 meetrit on võimalik ja selle tahtsin ära teha. 73.92 ongi üsna lähedal. Järgmisel korral tean, et vaja on leida 50 või 75 cm, et finaali minek oleks kindel.“