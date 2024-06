DELFI ROOMAS | Rauasae ja liivapaberi abi Marleen Müllat EM-i finaali ei viinud, küll andis edasiseks lootust

22-aastane Mülla eksis kuni kõrguseni 4.50 ühe korra, aga just 4.25 esimesel katsel lati maha ajamine oleks talle äärepealt saatuslikuks saanud, sest osad sportlased hoidsid finaalikohast kinni 4-40-ga. Lõpuks läks siiski nii, et kõik 12 finaali pääsenut pidid 4.50-st jagu saama.

„4.40 on täitsa okei tulemus, aga muidugi oleks võinud ka 4.50 üle saada ja finaali pääseda. Nutma ei hakka, hooaeg on veel ees ja vaja on kõrgemale hüpata,“ rääkis suurte tiitlivõistluste debütant.