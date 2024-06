OTSEBLOGI JA FOTOD | Henri Anier viis Eesti jalgpallikoondise Fääri saarte vastu juhtima!

Poolkaitsjad ja ründajad

9 Jóan Símun Edmundsson (26.07.1991) – FC Shkupi (MKD) 88/8

11 Klæmint Andrasson Olsen (17.07.1990) – NSÍ Runavík 61/10

6 René Shaki Joensen (08.02.1993) – KÍ Klaksvík 52/3

10 Meinhard Egilsson Olsen (10.04.1997) – Mjøndal IF (NOR) 26/1

22 Patrik Johannesen (07.09.1995) – Breiðablik (ISL) 21/1

7 Petur Knudsen (21.04.1998) – NSÍ Runavík 13/0

18 Pætur Petersen (29.03.1998) – KÍ Klaksvík 8/2

20 Stefan Radosavljevic (08.09.2000) – Sligo Rovers FC (IRL) 7/1

17 Adrian Justinussen (21.07.1998) – Hillerød Fodbold (DEN) 3/1

8 Arnbjørn Svensson (01.07.1999) – Víkingur 1/1

19 Gullbrandur Øregaard (18.07.2002) – Sandnes ULF (Norway) 0/0

14 Aron Jarnskor Ellingsgaard (16.09.2002) – Víkingur 0/0

4 Noah Hans Mneney (06.12.2002) – Bryne FK (NOR) 0/0

5 Ragnar Samuelsen (23.08.1999) – B68 Toftir 0/0