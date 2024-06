VJATŠESLAV ZAHOVAIKO | Kas korraldaja Saksamaa tõuseb tuhast? Kes pääsevad edasi „surmagrupist“?

2024. aasta EM-finaalturniir algab peagi! Kuu aega kestev triller on jalgpallihuvilistele kahtlemata üks oodatumaid sündmusi. Enne suurturniiri on ikka palju intrigeerivaid küsimusi, millele saame vastused alles turniiri vältel. Küsimusi on tõesti palju. Kes võidab ihaldatud trofee? Kes põrub? Sisimas tahame ju näha draamat, verd ja pisaraid!