DELFI ROOMAS | Treener Mart Olman aitas Sloveenia ässa kehvast seisust saavutuseni, mida paljud ei oodanud

Ceh on maailma tipus olnud juba aastaid ja mingi osa medalist kuulub ka endisele juhendajale Gerd Kanterile. 2008. aasta olümpiavõitja käe all krooniti Ceh kaks aastat tagasi maailmameistriks, hiljem lisandusid EM- ja MM-hõbedad. Ka Olman tõdes medalitseremoonia eel Delfiga rääkides, et liiga suuri muutusi pole ta ellu viinud.

Ometi leidis Ceh talve lõpus, et tiimis on vaja teha vangerdus ning Olman vahetaski endast oluliselt nimekama Kanteri välja.

„Minu elu väga muutunud pole, sest tegelesin ka varem kahe kettaheitjaga (Priidu Niit ja Egert Jõesaar – A.K.),“ rääkis 35-aastane Olman. „Ajagraafik pole eriti muutunud. Loomulikult, eks ma tunnen rohkem vastutust. Teisest küljest saan aru, et suur töö on tehtud eelmise treeneri poolt. Oleme üritanud suuri muudatusi mitte ellu viia, pigem pisikesi detaile paremini teha. Vähemalt meie arvates paremini. Ja praegu on see tulemusi toonud.“