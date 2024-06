Karol Metsa St. Pauli varustus ja võidumedal sai koha spordimuuseumis

Hiljuti oma koduklubiga Saksamaa jalgpalli esiliigas ehk 2. Bundesligas meistriks kroonitud jalgpallur on spordimuuseumile väljapanemiseks andnud mitmeid riideesemeid, mida ta on läbi klubihooaja kandnud, aga näha saab ka 2. Bundesliga 2023/24 hooaja võidumedalit – tõenäoliselt ainsat, mille Eesti väljakumängijad on võitnud Euroopa viie juhtiva jalgpallimaa (Saksa, Inglise, Prantsuse, Hispaania, Itaalia) kahes kõrgeimas liigasarjas läbi aegade!