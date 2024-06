Henri Anier: kõik austavad Jürgen Henni väga. Eestikeelne suhtlus teeb asja väga koduseks

Eduka klubihooaja järel on koondise juures taas ka Henri Anier , kes on Hong Kongist saabumise järel enda sõnul ajavahega juba korralikult kohanenud. „Olen juba harjunud. Olen kolm ja pool aastat Aasias mänginud ja sealt alati suure rõõmuga koondisesse tulnud. Olen alati positiivne ning teinud taastumise nii mugavaks nagu võimalik. Sees on täiesti uus energia,“ tõdes värske Hong Kongi meister ja sealse liiga parim väravakütt pressikonverentsil.

Juba Tarmo Rüütli käe all koondisesse kerkinud Anier on seejärel näinud mitmeid juhendajaid. Nüüd on šveitslase Thomas Häberli järel ohjad üle võtnud Jürgen Henn. Anieri sõnul on meeskond Henni hästi vastu võtnud.