Jürgen Henn debüüdi eel: olen võidusurvet alati tundnud. Kui see ei ole tulnud väljast, siis on see tulnud minu enda seest

„Aeg on olnud väga töine. Aega on olnud ka vähe. Kohtumisele lähemale jõudes tuleb selline mängu- ja ootusärevus,“ sõnas Henn mängueelse pressikonverentsi alustuseks.

Peatreeneri sõnul alustas ta baasasjadest, täpselt samamoodi nagu ka klubi juures töötades. Samas vihjas ta üsna konkreetselt, et senise viiese kaitseliini asemel hakkab ta kasutama neljast. „Kuna on oodata ka formatsioonimuutust, siis see on suur asi. Esimestel päevadel ei ole võimalik väga palju detailidesse minna. Peame vaatama, kui hästi formatsioonimuutusega hakkama saame. Peame vaatama, kas saame teha sammu edasi või tuleb teha samm tagasi. Homne mäng on meile hea tagasiside, kus me parasjagu oleme,“ selgitas Henn.