Argentina profijalgpallur on juba 10 päeva kadunud

Centurióni koduklubi Vélez Sarsfieldi teatel pole mängija ilmunud treeningutele 10 päeva. Riigi pealinnas Buenos Aireses resideeruva klubi president Fabian Berlanga rääkis kodumaa meediale, et mängijaga on üritatud ühendust võtta, kuid tema telefon on juba pikemat aega välja lülitatud.