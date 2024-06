DELFI ROOMAS | Eesti rekordi püstitanud Laura Maasikul polnud elu jooksus mahti isegi kella vaadata

Pisut enam kui kolmandiku distantsi järel tundus, et Maasikul läheb raskeks, sest ta langes rivi lõppu. Seejärel neelas ta aga järjest konkurente ja kerkis viimase ringiga esikümnesse. Eestlanna rääkis pärast võistlust, et olukord oli tema jaoks nii uus, et ta ei osanud erilisi sihte seada.