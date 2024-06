OTSEBLOGI | Nazarov ja Pihela ei suutnud EM-il Eesti rahvast rõõmustada

Kell 21.30 jahib kõrgushüppes lõppvõistluse kohta Elisabeth Pihela . Kvalifikatsiooninorm on 1.92, mis on Pihela mullu hüpatud isiklik rekord. Tänavu on ta kirja saanud 1.88 ja 1.86. Ilmselt piisab finaali pääsemiseks ka 1.89-st, aga maha aetud katsete arv ei saa olla liiga suur. Loe Pihela mõtteid pikemat SIIT .

Reedel selguvad Euroopa meistrid naiste 20 km käimises, meeste kettaheites, naiste kuulitõukes, 4x400 meetri segateatejooksus ja naiste 5000 meetris. Algab ka seitsmevõistlus. Kettaheites loodab (kuld)medali nimel heidelda sloveen Kristjan Ceh, kelle treener on on Mart Olman.

Eesti kergejõustikus on 3000 meetri takistusjooks olnud aastaid varjus, eriti naiste seas. Selle ehk ilmekaim tõestus on fakt, et Eesti kõige aegade neljanda tulemuse on teinud laskesuusataja Tuuli Tomingas (10.36,59).