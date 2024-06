DELFI FOTOD | Eesti U21 koondis alistas Balti turniiril Soome ja jõudis finaali

1:0 võiduga kindlustas Eesti U21 koondis koha Balti turniiri finaalis. Värava autori ja koondise kapteni Tanel Tammiku sõnul oli võistkonna edu juures mitu olulist aspekti. „Võitluslikkus, intensiivsus ja see, mis me kaitses näitasime. Jah, oli olukordi, kus Soome oli standarditest ohtlik, aga kokkuvõttes sai otsustavaks see tahe, intensiivsus ja töö, mida me näitasime ühtse meeskonnana,“ ütles Tammik.