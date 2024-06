DELFI ROOMAS | Elisabeth Pihela ja Grit Šadeiko tandemi teine aasta: vähem ehku pealt kulgemist, rohkem tundma õppimist

20-aastane Pihela saabus Roomas peetavale EM-ile hea tujuga ja motiveerituna. Tänavuse välishooaja kaks ainukest võistlust näitasid, et suures plaanis on kõik korras. Jõhvist on tal kirjas 1.86 ja Pärnust 1.88.

Ka Pihela treener Grit Šadeiko leiab, et hoolealusel on kõik võimalused senist tulemust parandada. „Vorm on tal hea. Peaasi, et ta ise liiga pabistama ei hakka,“ ütles ta.