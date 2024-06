DELFI VIDEO | JWRC sarja liider Romet Jürgenson: patt oleks nüüd mõelda, et läheme kolmanda koha peale sõitma

„Tol hetkel oli seda eriti raske võtta. See oli mõru pill, eriti arvestades seda, et asi ei juhtunud kiiruskatsel,“ meenutas Jürgenson õnnetust Delfi intervjuus. „Rallis asju juhtub ja midagi kahjuks parata ei saa. See oli erinevate asjade kokkulangemine: minu enda tähelepanematus, lisaks pime kurv ja madal post. Kui vaadata, kuidas tippsõitjad pettumustele otsa vaatavad, siis ainus võimalus on asi kiirelt unustada, võtta vajalikud õppetunnid ja edasi minna.“

„Kui sellises positsioonis oleme, oleks nüüd patt mõelda, et läheme kolmanda koha peale,“ andis Jürgenson mõista, et kindel siht on tiitel ära võtta. „See positsioon on välja võideldud ja seda tuleb nüüd säilitada. Meil on veel rallisid tulemas ja kummalgi ma veel sõitnud pole.“