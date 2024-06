Sami Pajari pääseb Läti MM-etapil starti Rally1 masinaga

„Oleme sel aastal näinud, et Sami Pajari sõidab meie GR Yaris Rally2-ga väga hästi ja me tahaksime näha tema potentsiaali ka meie Rally1 autos,“ selgitas Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala kaasmaalasele võimaluse andmist.

„Sami on teinud suuri edusamme. Ta mitte ainult ei näita suurepärast kiirust, vaid annab ka meie inseneridele tagasisidet, mis aitab meil teha kõikidele klientidele üha paremat autot. Läti ralli on kiire ja sujuv nagu Soome ralli ning Samile meeldivad ka Balti regiooni teed, nii et need sobivad talle hästi ja peaksid aitama tal end kodusemalt tunda. Samuti on sellistel kiiretel teedel hea aru saada, kuidas Rally1 auto aerodünaamika toimib,“ lisas Latvala meeskonna pressiteate vahendusel.