Kristin Tattar sõlmis koostööleppe advokaadibürooga

„Tunnen suurt rõõmu, et minu ja RASKi teed ristusid. Discgolf on spordina kiirelt arenemas ning aina rohkem tuleb tegeleda ka erinevate juriidiliste küsimustega. Loodan selle sammuga näidata eeskuju tervele discgolfimaailmale. Nüüd on mul kõrval olemas professionaalne partner, kelle poole saan alati juriidilistes teemades pöörduda,“ rõõmustas Tattar.

„Tipptaseme spordimaailmas on palju nüansse, mis vajavad juriidilises mõttes tagala kindlustamist ning meie jaoks on eriline panustada sellesse, et maailmameistri tiitliga Kristin Tattar saaks eelkõige pühenduda spordile ja jätta kõik juriidilised lahendused meie kanda,“ ütles Peterson pressiteate vahendusel. „Tema võimsad tulemused on Eesti toonud jõuliselt discgolfi maailmakaardile ning sellesse panustamine on meile suur au.“