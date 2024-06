Kaks Eesti sportlast andsid positiivse dopinguproovi

Kulturistide Andrei Abrossimovi ja Regina Krukovskaja dopingujuhtumi kirjelduses märgitakse, et esialgse võistluskeelu põhjuseks on keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis.

„Need asjad on menetluses. Ootame praegu nende sportlaste selgitusi. Nädal aega on neil aega, et anda teada B-proovi avamise soovist ja kahe nädala jooksul peaks tulema selgitus, aga see ei ole kohustuslik,“ sõnas Vallimäe.