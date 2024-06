Latvala süüdistas Toyota hädades ka ennast: ma pole sõitjatega hakkama saanud

Toyota rallitiim anti Latvala käsutusse 2021. aastal ning pärast seda on Jaapani autotootja olnud võitmatu nii sõitjate kui ka konstruktorite arvestuses.

Tänavust hooaega pole aga sama lennukalt alustatud. Sõitjate punktitabelis kaotab Toyota esipiloot Elfyn Evans kuue etapi järel Thierry Neuville’ile (Hyundai) 18 punktiga ning meeskondlikus punktitabelis on Hyundai edu 13 silma.

„Olukord pole kindlasti meeldiv. Jah, tuleb tunnistada, et pean ka ise paremat tööd tegema, sest hetkel pole ma sõitjate manageerimisega ideaalselt hakkama saanud,“ tõdes Latvala DirtFishile antud intervjuus.

„Pean käe tõstma ja vaatama, mida annab sõitjate osas ette võtta, et tulemused paraneksid. Teame, et auto on hea, kuid meeste kiirus pole soovitud tasemel,“ lisas ta.