Rekordijahil Patrik Kristal: olen mõelnud, et võiks mulleti Eesti koondisesse tagasi tuua

Tihti öeldakse, et noortega on keeruline rääkida. Paljuski vastab see ka tõele ja mitme nooremapoolse sportlasega vesteldes tulebki arvestada, et vastused on maksimaalselt ühe- või kahesõnalised. Kui mõni noorsportlane tahaks õppida, kuidas meeleolukaid intervjuusid anda, siis Patrik Kristalist ilmselt paremat näidet ei ole. 16-aastane noormees suhtleb niivõrd vabalt ja vahetult, et tegelikult on raske uskuda, et tegemist ei ole täisealise mehega. Mõnusa jutuga vutimehest võib juba sel nädalal saada Eesti kõigi aegade noorim koondislane. Seejuures on ta oma koha igati ausalt välja teeninud.