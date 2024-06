Publikurekordit jahtiv Levadia paiskab oksjonile maailma tippmängijate mängusärgid

Tallinna derbi 101. mõõduvõtt Premium liigas on suunatud heategevuslikule organisatsioonile Minu Unistuste Päev, kus kogutakse fondile annetusi, et lapsi aidata. Levadia annetab igalt eelmüügist ostetud piletilt 2 eurot ning piletikassast ostetud täispiletilt 5 eurot.

„Mul on väga hea meel, et koos armsate Minu Unistuste Päeva heategevusfondi inimestega saame õla alla panna fondi lastele, et aidata kaasa nende tervenemise protsessile ja unistuste täitumisele. Enne kohtumist, alates kell 17:00 toimub festivalialal väga palju ägedaid tegevusi, mis pakuvad rõõmu nii lastele kui vanematele,“ lausus Levadia kogukonnajuht Lauri Välja pressiteate vahendusel. „Kutsun kõiki inimesi kohtumisele, et teha koos head ja koguda võimalikult suur summa annetuseks heategevusfondile. Olen kindel, et tuleb suurejooneline ja atmosfäärne kogupereüritus, kuhu on oodatud absoluutselt kõik.“