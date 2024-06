TÄISPIKKUSES | Rally Estonia pressikonverentsil tutvustati tänavust jõuproovi. Lavale astus ka Ott Tänak

Eelnevatel hooaegadel WRC-kalendrisse kuulunud Rally Estonia on tänavu osa ERC-kalendrist. Viimati sõideti Lõuna-Eesti teedel Euroopa meistrivõistluste etappi seitse aastat tagasi. Tänavune jõuproov on kavas 5. - 7. juulini.

„Konkurents ERC-sarjas on ääretult tihe ning seda rohkem on põnevust ja närvikõdi, sest kohalikud rallistaarid saavad vastu astuda Euroopa tippsõitjatele. Oleme andnud endast parima, et tuua taaskord pealtvaatajate ja sõitjateni nii mõndagi uut ning jätkame ka juba mitmeid pikaajalisi traditsioone. Suurejooneline stardi- ja finišipoodium leiab aset Tartu kesklinnas, Raekoja platsil ning Service Park on tagasi Otepääl, Tehvandi spordikeskuses. Tänavu stardivad võistlejad neljateistkümnele kiiruskatsele ning võistlustrassis on nii mõndagi uut ja põnevat kui ka juba veidi unustatud vana,“ sõnasid Rally Estonia korraldajad.

Muuhulgas andsid korraldajad teada, et tänavusel Rally Estonial on taas stardis ka Ott Tänak, kes on jõuproovi neljakordne võitja. Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja tulevad Lõuna-Eesti teedel rajale Hyundai WRC-autoga. Seejuures löövad nad kaasa Eesti meistrivõistluste arvestuses, mitte ERC-konkurentsis.

Euroopa autoralli meistrivõistluste hooaeg sai aprillis alguse Ungaris sõidetud kruusaetapiga ja sari jätkus maikuu alguses Kanaari saartel toimunud asfaldirallil. Enne järgmisel nädalal Rootsis sõidetavat hooaja kolmandat etappi on etapivõite jagunud kahele võistluspaarile ja üldarvestuse punkte on kogunud koguni 24 võistluspaari. Paljud nendest on stardis ka juuli esimesel nädalavahetusel Otepää ümbruses sõidetaval ERC Delfi Rally Estonial, eesotsas valitsevate Euroopa meistrite Hayden Paddoni / John Kennardi ja kahekordse Rally Estonia võitja Mads Østbergiga, kelle kõrval võtab koha sisse Patrick Barth. Kodustest tippudest loodavad koduteedel hästi esineda ka tänasel pressikonverentsil osalenud Georg Linnamäe ja Robert Virves.