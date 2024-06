HOMME DELFI TV-s | Rally Estonia pressikonverentsil räägitakse lähemalt tänavusest jõuproovist

Eelnevatel hooaegadel WRC-kalendrisse kuulunud Rally Estonia on tänavu osa ERC-kalendrist. Viimati sõideti Lõuna-Eesti teedel Euroopa meistrivõistluste etappi seitse aastat tagasi. Tänavune jõuproov on kavas 5. - 7. juulini.

„Konkurents ERC-sarjas on ääretult tihe ning seda rohkem on põnevust ja närvikõdi, sest kohalikud rallistaarid saavad vastu astuda Euroopa tippsõitjatele. Oleme andnud endast parima, et tuua taaskord pealtvaatajate ja sõitjateni nii mõndagi uut ning jätkame ka juba mitmeid pikaajalisi traditsioone. Suurejooneline stardi- ja finišipoodium leiab aset Tartu kesklinnas, Raekoja platsil ning Service Park on tagasi Otepääl, Tehvandi spordikeskuses. Tänavu stardivad võistlejad neljateistkümnele kiiruskatsele ning võistlustrassis on nii mõndagi uut ja põnevat kui ka juba veidi unustatud vana,“ sõnasid Rally Estonia korraldajad.