OTSE DELFI TV-s | Rallikrossihooaeg jõuab esimese kruusavõistluseni

Võistlussõidud algavad Piirojal laupäeval kell 10.10, Delfi TV otseülekande algusaeg on 15.00.

Kaks esimest etappi toimusid kõvakattega radadel Raassillal ja Kulbilohus. „Hooaja kalendrit planeerides ei tea, kas kevad tuleb varane või hiline, millised tingimused valitsevad kruusaradadel, kas need on piisavalt tahenenud,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „See on ka põhjus, miks hooaeg algab kõvakattega radadel.“