Uus penalti või mitte? Kohtunik: Igonen ei lahkunud joonelt, hoopis Eesti mängija jooksis trahvikasti

Kohtumist ETV2 kanalil kommenteerinud Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson olid juhtunu järel kahtleval seisukohal. Ülekandes näidatud kordus keskendus peamiselt Matvei Igoneni jalale ning sellele, kas viimase jalg oli löögi hetkel väravajoone kohal. Reeglid ütlevad, et penalti sooritamise ajal peab väravavahi jalg olema just nimelt joone kohal, mitte otseselt joone peal. Paistab, et selle reegli vastu puurilukk ka ei eksinud.