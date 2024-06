Pikaaegne Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi hakkab tööle MTÜ Spordiklubi Nord tegevjuhina

„Võtsin pakkumise vastu, sest mulle meeldib Nordi Spordiklubi mõttemaailm Eesti spordimaastikul,“ sõnas Kuhi ja rõhutas, et Nordi tugevusteks on mitmekesisus ja julgus teistest eristuda. Kuhi sõnul näeb ta spordiklubil laienemispotentsiaali.

„Noore inimese vaimne ja füüsiline mitmekülgsus loob eeldused sisenemiseks tippsporti aga ka hea tervise pikkadeks eluaastateks. Nordi soov on arendada inimest just selliselt nagu temale sellel hetkel vajalik on,“ lisas ta

Nordi näol on tegemist Eesti ühe suurima laste-, noorte- ja täiskasvanute spordiklubiga, millel on enam kui 1100 liiget. Klubi on tegutsenud juba 15 aastat ning seal on võimalik tegeleda korvpalli, ujumise, judo, võrkpalli, võimlemise ja multispordiga.