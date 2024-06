Epp Mäe heidab lõikuslauale, karjääri jätkamine on küsimärgi all

„Muudatused, kui nad tulevad siis, kui sa tunned, et nüüd peab muutma, siis nad töötavad,“ lausus Mäe ERR-ile. „Aga kui nad tulevad olude sunnil, siis on raske. Ma olen seda viimased kaks aastat oma nahal tundnud. Muutused minu jaoks äärmiselt keeruliseks.“

„Mind ootab ees põlvelõikus - sama põlv, mis mind on viimastel aastatel seganud. See on praegu hea aeg, kus see korda teha. Pärast seda saab vaadata, kus, kellega ja kas jätkan.“