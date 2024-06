DELFI VIDEO LUZERNIST | Mark Anders Lepik: oleksime tahtnud Häberlile anda parema lahkumismängu

Kui avapoolaja võitsid võõrustajad 1:0, siis teise poolaja alguses tegi Zeki Amdouni juba 47. minutil seisuks 2:0. „Ma ei ütleks, et uimaseks jäime. Meil oli riietusruumist välja tulles selge eesmärk, et siit annab veel tagasi mängida. Väga raske on praegu öelda, mis valesti läks,“ kommenteeris Lepik teise poolaja ebaõnnestunud algust.

Eilne kohtumine oli Eesti koondises viimane nii Konstantin Vassiljevile kui peatreenerile Thomas Häberlile. Mis olid juhendaja viimased sõnad mängijatele? „Ta kiitis meeskonda ja ütles, et on au olnud meiega töötada. Emotsionaalne pool on praegu meil kõigil siiras, eks me oleksime tahtnud talle paremat lahkumismängu anda ja ta ise lootis samamoodi.“