DELFI VIDEO LUZERNIST | Eesti koondise murule viinud kapten Paskotši: olen Häberlile ja Vassiljevile väga tänulik

Igapäevaselt Šveitsi kõrgliiga klubis Zürichi Grasshoppers mängiva Paskotši sõnul sai ta asjast teada mängupäeva lõunasöögi järel, kui peatreener kutsus ta enda juurde. „Väga hea tunne oli. Ma ei hakka valetama – närveerisin kõvasti, aga see on loomulik. Olin uhke ja usun, et seda on ka mu pere,“ lausus kohtumise järel Paskotši.