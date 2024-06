DELFI VIDEO LUZERNIST | Koondises viimase matši teinud Vassiljev: ausalt öeldes arvan, et ma väärisin seda mängu

Vassiljev tõdes, et tal oli viimaseks mänguks piisavalt aega ette valmistada, mistõttu ta ei läinud liiga emotsionaalseks. „Üks pikk-pikk periood elust sai otsa, aga elu läheb edasi. See on võib-olla kõige huvitavam, sest me kunagi ei tea, mis tuleb. Aga see kindlasti oli väga huvitav seiklus,“ lausus Vassiljev, kelle sõnul oli viimases mängus seinast seina emotsioone. „Kõike natuke. Kurb, et see otsa sai. Rõõm, et see kujunes nii pikaks. Muidugi pettumus, et ma ei suutnud koondisesärgis kõike, millest unistasin, korda saata.“