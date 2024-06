DELFI LUZERNIS | Koondise endine peatreener Häberli: see side mängijatega jääb kogu eluks

„Võin näida rahulik, aga mu sees möllavad sügavad emotsioonid ja tunded. Tänasin mängu järel kõiki mängijaid. Nad andsid endast kõik ja nad võitlesid, nagu alati. Rääkisin äkki viis minutit nii viimastest emotsioonidest kui ka sellest, kuidas me istusime riietusruumis peale kaotusi ja võite. See side mängijatega jääb kogu eluks ja see on tähtis. Viimasest mängust pole pääsu, sest mingil hetkel see tuleb alati,“ tõdes Eesti peatreenerina viimase matši teinud Thomas Häberli peale kohtumist.