Norra endine rattaproff ja telekuulsus suri ootamatult

„Suure kurbusega teatame, et meie kallis ja armastatud isa ja armastatu Dag Erik Pedersen suri esmaspäeval, 3. juunil. Ta suri pärast seda, kui tundis end oma kodus Helgeroas halvasti. Ta oli paljude jaoks väga oluline inimene ning me hindame ja täname kõiki, kes sel raskel ajal meile mõtlevad. Me palume, et meil lastaks nüüd rahus leinata. Me ei soovi hetkel meediaga suhelda,“ seisis perekonna pressiteates.