Esireketiks tõusev Jannik Sinner jõudis Pariisis poolfinaali

Kuna täna selgus, et Novak Djokovic jätab French Openi põlvevigastuse tõttu pooleli , tähendab Sinneri võit, et ta tõuseb järgmisel nädalal avaldatavas maailma edetabelis uueks esinumbriks. 22-aastasest Sinnerist saab üldse ajaloo esimene itaallasest esireket.

„Iga mängija unistus on tõusta maailma esinumbriks. Teisest küljest on uudis Novaki loobumisest suur pettumus, seega soovin talle kiiret paranemist,“ sõnas Sinner, kes on tänavu võitnud juba Australian Openi.