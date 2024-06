Sergio Perez sõlmis Red Bulliga uue lepingu

„Mul on tõesti hea meel pühendada oma tulevik sellele suurepärasele meeskonnale. Tahan jätkata meie ühist teekonda ja anda oma panus selle meeskonna suurepärasesse ajalukku veel kahel aastal,“ kommenteeris Perez lepingu pikendamise järel.

34-aastane Perez on Red Bulli esindanud alates 2021. aastast. Tema arvel on vormel-ühes kuus etapivõitu ja 39 poodiumikohta.

„Tahan tänada kõiki usalduse eest ning tahan sellele vastata suurepäraste tulemustega nii rajal kui ka väljaspool seda. Arvan, et meil on veel palju tööd teha, meil on veel palju meistritiitleid, mida koos võita,“ lisas mehhiklane.