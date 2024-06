DELFI LUZERNIS | Kuidas nägid šveitslased Häberli aega Eestis? Märkimisväärne õnnestuja koondisega ja rahva austuse võitja

Enne teisipäevast mängu olid Euroopa meistrivõistlusteks valmistuva Šveitsi fännide ja meedia fookuses loomulikult oma rahvusmeeskonna tegemised, ent mõned kohalikud väljaanded tegid enne kohtumist Häberlist siiski väiksemad või suuremad nupud. Kui Eesti jalgpalliväljal ei nähtud peatreeneri viimast aastat kuigi rõõmsates toonides, siis kodumaal on toon teine. Eelkõige toonitati tõika, et Eesti jalgpalliliit ja peatreener lähevad lahku vastastikusel kokkuleppel. Ning hoolimata sellest, et 36-st mängust kogunes kümme võitu, on juhendaja pärand positiivne.