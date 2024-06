Selgus Eesti olümpiakomitee sportlaskomisjoni uus koosseis

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas sportlaskomisjoni eelmist koosseisu tehtud töö eest ning soovis uuele koosseisule palju edu. „On oluline, et sportlaste esindajad oleksid spordis otsustamise juures nagu on Eesti Olümpiakomitees aastaid kõlanud sportlaste hääl. Just tänu eelmise sportlaskomisjoni tööle on paljud alaliinud kaasanud sportlased oma otsustusprotsessi ning loodan, et see nii ka jätkub. Allar Rajale soovin jõudu ja edu komisjoni juhtimisel ning olümpiamängudel!“