Ogier: rehvipurunemine ei olnud Pirelli süü

„See oli muidugi tohutu pinge. Seda teist purunemist oli raske aktsepteerida, kuid see ei olnud Pirelli süü. See oli velje süü. See oli liiga nõrk ja seest veidi kõver. Ma isegi ei tundnud lööki, ausalt öeldes. Lihtsalt sõidujoonel tuli rehvi sisse väike auk, kust õhk aeglaselt välja hakkas tulema,“ kommenteeris Ogier DirtFishile.

„Olen kindel, et peame seda [juhtunut] koos meeskonnaga uurima, sest ausalt öeldes tegi Pirelli viimastel kuudel väga head tööd ja on oma toodangut oluliselt täiustanud,“ lisas prantslane. „Ma arvan, et nad on praegu heal tasemel ja probleem on meie juures. Ja see on asi, mis on meiega juba paar korda juhtunud, nii et seda tuleb parandada.“