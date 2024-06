Kelly Sildaru alustas hasartmänguettevõttega koostööd, mille raames valmib ka dokumentaalsari

22-aastase Sildaru näol on tegu esimese eestlasest freestyle-suusatamise maailmameistriga. Lisaks on ta kuuel korral võidutsenud mainekal X Gamesi võistlusel, olles seal ka maailma noorim mitmekordne võitja.

Samuti on tal X Gamesilt kirjas kolm hõbedat ja üks pronks. Sildaru on medalirõõmu tundnud ka olümpiamängudel, teenides 2022. aastal pargisõidus pronksmedali.

Kelly Sildaru: „Mul on hea meel, et eestimaine ettevõte, mis panustab palju kodumaisesse sporti, on otsustanud õla alla panna ka minu sportlaskarjäärile ja Coolbet toetab minu teekonda 2026. aasta olümpiamängudele. Koostöö saab kindlasti väga põnev olema, millega kaasnevad ka toredad projektid. Eriti hea meel on mul koostöös Coolbetiga tuua Eesti inimesteni dokumentaalsari „Võidu nimel“, mis kajastab minu teekonda olümpiale ja tippspordi telgitaguseid. Olen põnevil, mis järgmised aastad koos Coolbetiga toovad.“