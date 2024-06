Reinar Halliku Korvpallikool laieneb Tallinnasse

„Siin on liikunud kuuldused, et me kolime Vinnist ära. See ei vasta kindlasti tõele, me laieneme,“ kommenteeris olukorda Reinar Hallik. Halliku sõnul on see perspektiiv neil olnud juba alates korvpallikooli avamisest. „Meil oli eesmärk jõuda viie aastaga meistriliigasse. Paar hooaega läksid koroonaviiruse nahka, sel aastal ei olnud meil õnne ning jäime neljandaks,“ ütles ta. Hallik märgib, et kogu ettevõtmise eesmärk on pakkuda noortele korvpalluritele väljundit mängida Eestis kõige kõrgemal tasemel korvpalli.