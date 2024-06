Artur Konontšuki karjäär jätkub Saksamaal

„Mul on väga hea meel, et olen selles klubis ka järgmisel hooajal. Ainult neli kuud on möödunud ajast, mil Oldenburgi tulin, aga tunnen suurt seost tiimi, fännide ja kogu klubiga. Tunnen end siin väga teretulnult,“ sõnas korvpallikoondislane pressiteate vahendusel. „Oldenburg on ilus linn, mitte liiga suur ega väike, ja kus on imelised inimesed ja lojaalsed fännid. Tunnen klubi ümber head õhkkonda.“