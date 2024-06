Pika vigastuspausi lõpetanud Taijo Teniste naaseb Premium liigasse

„Mulluse hooaja keskel tõsise põlvevigastuse saanud 99-kordne koondislane on oma vigastust ravinud Esiliiga klubi Tartu Welco juures. Just nende värvides sai möödunud nädalavahetusel kogenud mängumees kirja oma esimesed mänguminutid pärast 2023. aasta augustis saadud vigastust, kui pühapäeval sekkus Taijo Elva vastu vahetusest ning sai kirja 19 minutit platsil,“ seisis Tallinna Kalevi pressiteates. „Ehk 10 kuud vigastuspausi on lõpuks läbi ning Taijo on tagasi!“

„Hindame Taijo kogemust nii mängijana väljakul, kui ka väljaspool seda. Olen kindel, et ta sulandub meie keskkonda perfektselt ning toob meile lisaväärtust, mida vajame sel erilisel hooajal,“ sõnas Kalevi spordidirektor Joel Lindpere. „Meil on hea meel, et ta otsustas just liituda meie klubiga ja ootame teda peagi meeskonna juurde.“

Tartu Welco tegevjuht Edgar Leht avaldas omalt poolt lootust, et Teniste saab Tallinna Kalevis oma heade esituste kaudu veel vähemalt ühe kutse A-koondisesse ja mängib sinimustvalgete eest oma 100. kohtumise. „Mul on siiralt hea meel, et saime aidata Taijo taas mänguvormi ja tagasi palliplatsile,“ vahendas Welco Lehe sõnu. „Taijo on olnud meie noortele mängijatele nii oma kogemuse kui ka pühendumuse ja professionaalsusega suureks eeskujuks ja usun, et tema kohalolek andis nii võistkonnale tervikuna kui ka mängijatele individuaalselt palju juurde ja näitas ka ära, kui palju on vaja tööd teha, et sellele tasemele jõuda. Ilma igasuguse kahtluseta on Taijol endiselt kütust ja kvaliteeti, et mängida euromänge ja murda end tagasi koondisesse - mina usun ja hoian sellele 100% pöialt. Usun ka seda, et see ei ole hüvastijätt ja ootame Taijot juba varsti enda ridadesse tagasi. FORZA!“