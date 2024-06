Maailma kergejõustikuliit lõi uue tiitlivõistluse, auhinnafondiks on 10 miljonit dollarit

WA teatel on see uus tippvõistlus, mis on plaanitud hooaja lõppu, et selgitada välja maailma kõige paremad kergejõustiklased. Võistlus toimub kolmel järjestikusel päeval, iga võistlusõhtu peaks kestma umbes kolm tundi.

Maailma kergejõustikuliidu president Sebastian Coe andis pressiteate vahendusel mõista, et Ultimate Championship on mõeldud ala populariseerimiseks ning peaks fännides kõva elevust tekitama. „Kohal on kergejõustikumaailma suurimad staarid. See on globaalne turniir, mis tähendab ühtlasi, et kergejõustikus toimub igal aastal vähemalt üks rahvusvaheline tiitlivõistlus,“ teatas Coe, lisades, et nii jõuab kergejõustik igal aastal suure publiku ette.