KOMMENTAAR | Arusaamatu paindumatus. Miks on meistriliiga kalender püham kui Eesti koondis?

Šveitsi ja Eesti koondis võtavad sel teisipäeval mõõtu maavõistlusmängus. Sealjuures pole tegu ametliku aknaga, mistõttu välisklubid ei pea mängijaid ära laskma. Kuid Iirimaa liiga teatas eelmisel nädalal, et nad lükkasid edasi 16. vooru kohtumised, mis toimuvad Shamrock Roversi ja Galway Unitedi ning Bohemiani ja Shelbourne’i vahel. Shamrock Roversist kutsuti Markus Poom Eesti ja kaks noormängijat Iirimaa U21 koondisse ning Bohemianist tulid Eestile appi Michael Lilander ja Martin Miller. Jah, iirlased ei pidanud eestlasi ära laskma, aga nad lasid ja tekitasid sellega enda meistrisarja kalendrisse väikese kaose. Iirimaa jalgpalliavalikkus on veidi pahane, kuid samas saadakse seal aru, et koondisevutt on püha.